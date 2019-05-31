Следователи не спешат расследовать причины детского суицида: адвокат

Юрист Андрей Киченок отметил, что такого не бывает, что живет ребенок, и однажды, внезапно, решил выпрыгнуть из окна. Поэтому, по его словам, все зависит от организации следствия и того, кто будет это делать.

Он отметил, что сегодня такая категория дел, как доведение подростков до самоубийства через буллинг со стороны сверстников, к сожалению, не вызывают у следователей никаких инициатив. Он говорит, что по его опыту, звучат разговоры о проведении какой-то работы, однако, она не ведется. Поэтому, по его словам, все дело находится в руках потерпевшего и того, насколько у людей хватает сил и знаний для организации этого процесса: через решение следственного судьи вносить дело в ЕРДР и начинать уголовное производство, согласование ходатайства со следователем и после этого организация следственных действий .

Главное, по его убеждению, выбрать такой путь, который будет понятен следователю, потому-что можно потратить время, к примеру, и на замену следователя.

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