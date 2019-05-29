Саакашвили уйдет в оппозицию к Зеленскому: эксперт назвал условия

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что возвращение Михеила Саакашвили в Украину, политически чрезвычайно удачный и правильный ход президента Украины Владимира Зеленского. По его словами, в разгар парламентской кампании, он позиционирует себя в образе президента-гаранта Конституции, который восстанавливает справедливость.

Он отметил, что после приезда, Саакашвили будет в эфирах ТВ-каналов создавать информационный шум, критикуя бывшего президента Украины Петра Порошенко, выставляя себя "борцом с режимом", которого Порошенко незаконно лишил гражданства и убрал из страны. Такие действия Саакашвили, по мнению эксперта, будут наносить ощутимый удар по Порошенко и его политической силе, что, в конечном итоге, будет иметь для них негативные последствия.

Однако, по его мнению, несмотря на то, что для Зеленского такая деятельность Саакашвили будет иметь позитивные моменты, это будет временным эффектом. Он не исключает, что Саакашвили захочет определенную должность в окружении нового президента Зеленского.

Эксперт считает, что такими должностями могут быть должности премьер-министра или генерального прокурора. Однако, если предложенная должность не будет удовлетворять его амбиции, или он разочаруется в команде, то он не исключает переход Саакашвили в оппозиции к Зеленскому.

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