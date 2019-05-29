ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Саакашвили уйдет в оппозицию к Зеленскому: эксперт назвал условия

5Читать материал на украинском

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что возвращение Михеила Саакашвили в Украину, политически чрезвычайно удачный и правильный ход президента Украины Владимира Зеленского. По его словами, в разгар парламентской кампании, он позиционирует себя в образе президента-гаранта Конституции, который восстанавливает справедливость.

Он отметил, что после приезда, Саакашвили будет в эфирах ТВ-каналов создавать информационный шум, критикуя бывшего президента Украины Петра Порошенко, выставляя себя "борцом с режимом", которого Порошенко незаконно лишил гражданства и убрал из страны. Такие действия Саакашвили, по мнению эксперта, будут наносить ощутимый удар по Порошенко и его политической силе, что, в конечном итоге, будет иметь для них негативные последствия.

Однако, по его мнению, несмотря на то, что для Зеленского такая деятельность Саакашвили будет иметь позитивные моменты, это будет временным эффектом. Он не исключает, что Саакашвили захочет определенную должность в окружении нового президента Зеленского.

Эксперт считает, что такими должностями могут быть должности премьер-министра или генерального прокурора. Однако, если предложенная должность не будет удовлетворять его амбиции, или он разочаруется в команде, то он не исключает переход Саакашвили в оппозиции к Зеленскому.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Александр Мусиенко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости