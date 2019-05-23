На выборах избирают не лучших, они отражают предпочтения избирателей: эксперт объяснил, как работает система

Исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив считает, что предложенный законопроект президента Владимира Зеленского, по изменению избирательного законодательства, был компромиссным вариантом. По его словам, предложенный вариант с открытыми партийными списками на парламентских выборах не имел бы шансов на прохождение в Верховной Раде. Эти изменения, по словам эксперта, предлагались для того, чтобы иметь возможность убрать из парламента депутатов-мажоритарщиков, из-за их избрания по коррупционным схемам.

Вместе с тем, он отметил, что существует мнение о том, что избирательная система может изменить качество парламента. По его словам, такие надежды напрасны, однако закреплены в общественном сознании.

Он напомнил, что смысл работы избирательной системы заключается в том, чтобы точно и сбалансировано представлять избирателей в законодательном органе страны и эта система не имеет возможности предоставить преференции молодым, лучшим или красивым.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!