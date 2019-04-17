Количество избирателей во втором туре увеличится: в Госреестре сообщили о причинах

Руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, что перед повторным голосованием на выборах президента Украины, правом на изменение места голосования воспользовались 325 604 избирателей, из которых более 55 тыс приходится на город Киев. В то же время, 17 363 киевлян будут голосовать в других местах.

Он отметил, что после второго тура количество избирателей увеличилось из-за того, что часть избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях, определили свое место голосования.

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