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Будет перезагрузка отношений: дипломат рассказал, каких сигналов Запад ждет от Зеленского

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Дипломат, сотрудник Посольства Украины в США 2015-2016 гг. Андрей Телиженко считает, что темой встречи президента Франции Емануелья Макрона с кандидатом в президенты Украины Владимира Зеленского была попытка понять европейский вектор и направление внешнеполитической политики Зеленского и его команды, а также, получение гарантий, что нынешний вектор будет поддержан и продолжен.

По мнению дипломата, главным вопросом, в случае победы Зеленского на выборах, будет то, которые он будет реагировать на требования западных партнеров и будет ли он отстаивать украинские интересы в этих отношениях.

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Андрей Телиженко

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