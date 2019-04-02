Требований для проведения президентских дебатов – нет: активистка

Председатель правления ВОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что в украинском законодательстве определено только то, что дебаты должны быть. Однако, по ее словам, санкций за их отсутствие не предусматривается. Она отметила, что сам порядок, время и продолжительность, персональный состав ведущих, это не определяются нормативно-правовым актом, а определяется Общественным вещателем.

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