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Требований для проведения президентских дебатов – нет: активистка

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Председатель правления ВОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская отметила, что в украинском законодательстве определено только то, что дебаты должны быть. Однако, по ее словам, санкций за их отсутствие не предусматривается. Она отметила, что сам порядок, время и продолжительность, персональный состав ведущих, это не определяются нормативно-правовым актом, а определяется Общественным вещателем.

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