В мире есть космическая программа развития до 2101 года: эксперт рассказал о месте украинской космонавтики

Председатель правления Украинского молодежного аэрокосмического объединения (УМАКО) "Созвездие" Олег Петров отметил, что развитие украинской космонавтики будет возможно тогда, когда ориентирами будут не США или Россия, которые продвигаются вперед по инерции, используя собственные предыдущие наработки. По его словам, Украине нужно смотреть в сторону тех, кто прогрессирует и идет вперед.

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