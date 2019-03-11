Россия сделает всё, чтобы сорвать украинскую ракетную программу – военный эксперт

Военный эксперт Юрий Кочевенко отметил, что несмотря на определенное отставание от России в области разработок новых ракетных комплексов, у Украины есть как научно-техническая так и производственная база для развертывания ракетной программы по созданию ракет средней дальности. Однако, кроме необходимости в значительном финансировании, по его словам, руководство РФ будет прилагать максимальные усилия для того, чтобы эта украинская программа не была реализована.

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