Россия сделает всё, чтобы сорвать украинскую ракетную программу – военный эксперт

Россия сделает всё, чтобы сорвать украинскую ракетную программу – военный эксперт121Читать материал на украинском
Военный эксперт Юрий Кочевенко отметил, что несмотря на определенное отставание от России в области разработок новых ракетных комплексов, у Украины есть как научно-техническая так и производственная база для развертывания ракетной программы по созданию ракет средней дальности. Однако, кроме необходимости в значительном финансировании, по его словам, руководство РФ будет прилагать максимальные усилия для того, чтобы эта украинская программа не была реализована.
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