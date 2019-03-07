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Крым бы не отдали: ветеран АТО рассказал зачем украинцам право на оружие

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Ветеран АТО Евгений Яранцев считает, что любой гражданин Украины должен иметь "право на оружие", в частности потому, что, по его словам нельзя запретить то, что уже существует. Он отметил, что сегодня в Киеве, в течение дня можно приобрести весь "модельный ряд" автоматов Калашникова.

Он отметил, что в 2014 году, 20 вооруженных российский морпехов захватили город Феодосию в Крыму, где он в то время жил. Однако, по его словам, 30-50 местных мужчин могли дать им отпор, при условии наличия у них огнестрельного нарезного оружия.

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