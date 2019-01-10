''По пути в Европу придется отказываться от некоторых привычек'' – врач о нововведениях медреформы

Врач-гастроэнтеролог Александра Машкевич отметила, что электронные рецепты, электронные больничные листки нетрудоспособности, это новации, которые облегчат жизнь не только пациентам и врачам, но и украинской медицине в целом, которая может создать реестр и знать, какое количество пациентов болеет той или иной болезнью.