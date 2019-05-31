Советник президента за брата не в ответе: босс студии ''Квартал 95'' дал скандальное интервью

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, который сидит в кабинете бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, заявил, что с президентом России Владимиром Путиным можно договориться о прекращении войны на Донбассе.

Такое мнение он высказал в интервью "Детектору медиа" в четверг, 30 мая. Среди первых необходимых шагов для этого Шефир назвал отмену закона о языке.

Кроме того, бизнесмен также раскрыл, какую роль он сыграл в штабе Зеленского. Он рассказал, что писал предвыборную программу действующего президента, а также помогал составлять ему речи.

Отметим, что Борис Шефир является родным братом первого помощника Зеленского Сергея Шефира.

Позже у Зеленского открестились от заявления Шефира.

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