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11 сентября • обновлено в 13:24
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Соловьев нацелился на новые "ДНР" в Украине

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Главный рупор путинского режима Владимир Соловьев разразился неадекватными угрозами о создании новых террористических "народных республик" на территории Украины.

Он озвучил их в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" во время сепаратистского спича украинского пособника кремлевской пропаганды Александра Охрименко.

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