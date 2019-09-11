Соловьев нацелился на новые "ДНР" в Украине

Соловьев нацелился на новые "ДНР" в Украине42
Главный рупор путинского режима Владимир Соловьев разразился неадекватными угрозами о создании новых террористических "народных республик" на территории Украины.
Он озвучил их в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" во время сепаратистского спича украинского пособника кремлевской пропаганды Александра Охрименко.
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