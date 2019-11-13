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13 ноября • обновлено в 16:46
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Соловьев дерзко пригрозил Украине

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев разразился наглыми угрозами в адрес Украины. Он намекнул, что Россия якобы может стереть суверенное государство с лица земли и ей ничего за это не будет. Наглый выпад рупор путинского режима позволил себе в эфире своей программы "Вечер с ВладимиромСоловьевым" на телеканале "Россия 1".

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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Что нацисты истерите?)))) Страшно? за убийства детей на Донбассе вам Ад.
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