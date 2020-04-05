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5 апреля • обновлено в 07:07
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Украинцев ждет новый курс доллара – прогноз экономиста

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В Украине в ближайшее время доллар будет стоить в границах 27-28 гривен.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал экономист Борис Кушнирук. По мнению эксперта, в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, Украине крайне важно продолжить сотрудничество с МВФ.

"Средства МВФ нам особенно необходимы, потому что доходная часть (Госбюджета, – Ред.) будет существенно недовыполнена. Даже при сокращении расходов есть необходимость в социально защищенных выплатах, которые необходимо провести, есть финансирование государственных органов управления, есть расходы на безопасность", – сказал эксперт.

По его оценкам, уже в конце текущего года "на внешних рынках появится достаточно много свободных финансовых ресурсов", но транши МВФ позволят Украине "выстоять до этого времени".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может быть подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования. "Параллельно мы ведем переговоры с Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена", – сказал глава государства.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Эксклюзив Дефолт Украины Девальвация гривни Мировой финансовый кризис Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Персона
Борис Кушнирук
Место
Украина
Тег
МВФ
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