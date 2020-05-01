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1 мая • обновлено в 08:16
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Педиатр назвала самый опасный для коронавируса возраст ребенка

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Ребенок может становиться носителем коронавируса COVID-19 и заражать взрослых членов семьи, при этом не проявляя никаких симптомов заболевания. Но при этом в раннем возрасте дети также могут тяжело переносить заболевание.

Об этом в эфире ObozTV рассказала врач-педиатр Анна Горбань. "Есть случаи достаточно тяжелых заболеваний детей первого и второго года жизни, а более старшая возрастная группа болеет либо очень легко, либо являются просто носителями, которые могут принести вирус домой, при этом болея в такой форме, что никто этого не замечает", – пояснила врач.

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По ее словам, это связано с анатомическими, гистологическими и морфологическими особенностями детского возраста.

Детский организм реагирует на коронавирус не так, как взрослый

Детский организм реагирует на коронавирус не так, как взрослый

Вместе с тем врач подчеркнула, что не существует универсальной рекомендации для родителей, ребенок которых болеет коронавирусом в легкой или в безсимптомной форме. "Такой рекомендации не существует, иначе бы не существовало профессиональных педиатров. Наш совет – с любыми вопросами идти к специалисту".

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали наиболее распространеные симптомы коронавируса у детей. "У детей преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути", – рассказал консультант-педиатр из Саутгемптонского университета Грэм Робертс.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Коронавирус Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Место
Украина
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