Скандал вокруг ЖК "Чайка": предприниматель Альберт Дунда объяснил, зачем его объявили ''пропавшим без вести''

Предприниматель Альберт Дунда отметил, что из-за желания застройщика жилого комплекса "Чайка" Алексея Кулагина прибрать к рукам все активы ЖК "Чайка", тот добился объявления бизнесмена пропавшим без вести. Это, по словам предпринимателя, заставили его непосредственно обратиться к новоизбранному президенту, к министрам, главам силовых ведомств, чтобы перевести этот конфликт в правовое русло, чтобы, по его словам, исключить непонятные вещи.

Дунда рассказал, что до определенного момента он владел долей в компании, входящей в структуру ЖК "Чайка", участвовал в строительстве комплекса и занимался материальным снабжением проекта. Но в октябре 2018 года, рассказывает бизнесмен, Кулагин потребовал от него передать его долю в компании. Предложение, по словам Дунды, прозвучало в довольно грубой форме, которая показалась ему неприемлемой и непонятной, а требования были очень агрессивными.

Бизнесмен сообщил, что не отдал Кулагину свою долю в компании за того, что владелец второй доли в бизнесе имел на нее первоочередное право. Именно это, по мнению бизнесмена, подтолкнуло к фальсификации объявления его пропавшим без вести, что бы позволило Кулагину заблокировать сделку.

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