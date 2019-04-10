Мошенничество на полмиллиона

Аферисты "играют" на доверчивости украинцев. Создают сайты, пишут фейковые отзывы и выманивают деньги. Мол, работаем только по подписке. Идея не нова, говорят в киберполиции, но действенная. Как не стать жертвой и сохранить свои деньги, смотрите в сюжете.

Их здесь четверо, а на самом деле сотни. Это обманутые клиенты фирмы, которая продавала через интернет-магазин шины на авто. Гарантировали доставку и цену, на 15%: ниже рыночной. Единственное, требовали 100% предоплаты.

После перечисления денег автовладелец ждал посылку - доставку обещали за 2-3 дня. Однако, шины не пришли ни на четвертый, ни даже на восьмой день. Когда же клиент попытался дозвониться в интернет-магазин, был крайне удивлен - сайт просто исчез, а телефоны оказались недействительными.

Таких случаев в Украине - сотни тысяч, говорят в киберполиции. Лишь недавно правоохранители пресекли деятельность одной из мошеннических групп, которой удалось выманить у доверчивых клиентов 700 000 гривень. Только за последний год киберполиции разоблачила 18 таких преступных группировок. Специалисты говорят, мошенничество будет существовать пока украинцы не навчяться проверять информацию.

Юристы говорят следствие может длиться годами. И не всегда закончиться в пользу потерпевшего. Процесс сложный, требует кучу доказательств. Наши же пострадавшие - пытаться вернуть свои деньги.

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