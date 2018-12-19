Пропагандист Кремля бросил стаканом в польского гостя Соловьева 260

На российском телевидении произошла стычка между польским политологом Якубом Корейбой и путинским пропагандистом Дмитрием Куликовым. Последний даже запустил стеклянным стаканом в своего оппонента во время дискуссии о будущем временно оккупированного Донбасса.

Конфликт произошел из-за того, что поляк перебивал Куликова во время его спича о том, что признание Россией "Л/ДНР" якобы неизбежно, как это было с оккупированными частями Грузии. Это крайне разозлило пропагандиста, и он бросил в Корейбу стакан, который разлетелся на мелкие осколки. Инцидент произошел в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".