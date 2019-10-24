Программа ''Острый вопрос''. Шестьдесят четвертый гость — Елена Шуляк ч.2

Программа ''Острый вопрос''. Шестьдесят четвертый гость — Елена Шуляк ч.231 Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV — народный депутат, ‘’Слуга народа’’ Елена Шуляк.
Начало программы ''Острый вопрос''. Шестьдесят четвертый гость — Елена Шуляк | ч.1
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы