Программа ''Острый вопрос''. Семнадцатый гость – Руслан Кошулинский ч.2

Программа ''Острый вопрос''. Семнадцатый гость – Руслан Кошулинский ч.286Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – политик Руслан Кошулинский.
Начало программы ''Острый вопрос''. Семнадцатый гость – Руслан Кошулинский | ч.1
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