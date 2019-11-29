Певец Kishe стал гостем инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
Певец Kishe стал гостем прямого эфира ObozTV.
Он исполнил несколько своих песен вживую и ответил на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевськой.
Певец рассказал, что не ожидал, что он будет номинирован на премию M1 MUSIC AWARDS.
"Даже если я делаю более медленную песню, я все равно рассчитываю на танцевальные ритмы. И та песня, которая сейчас крутится по М1, - это оригинальная версия. А номинация, на которую я номинирован на завтрашней церемонии, она от радио KISS FM - это ремикс на песню "Цю ніч", - признался певец.
Об этих и других новостях узнавайте по прямому эфиру ObozTV
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы