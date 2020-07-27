Ликвидация ГФС: Кинах назвал причину для беспокойства

Постоянное переформатирование Государственной фискальной службы и решение о ее ликвидации до конца текущего года несет ряд угроз и ведет к потере квалифицированных кадров.

Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал экс-премьер-министр Украины, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. "Это признак снижения квалификации, системности, профессионализма в действиях государственных институтов власти, в том числе на уровне Кабинета министров", – заметил он.

"Напомню, фискальную службу уже несколько раз объединяли с налоговой, ее включали в состав Министерства финансов, потом снова отделяли в отдельное юридическое лицо. Это не просто манипуляции. За этим – потеря квалифицированных кадров", – сказал Кинах.

По мнению экс-премьера, усовершенствование налоговой системы и, в частности, Государственной фискальной службы необходимо. "Но меня беспокоит, что серьезные системные задания, которые формулируются, не сопровождаются ни глубоким анализом функций этих государственных институтов, ни технико-экономическими расчетами, ни расчетами численности работающих с точки зрения их сокращения и дальнейшего трудоустройства, ни прогнозами последствий и т.д.", – констатировал он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал прекращение работы Государственной фискальной службы до конца 2020 года.

Как писал OBOZREVATEL, 18 декабря 2019 года Кабинет министров принял решение о начале реформирования ГФС. 21 июля стало известно о том, что Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба устроили обыски на ряде объектов "Укрзалізниці".

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