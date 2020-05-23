Выборы мэра Киева: в "Слуге народа" назвали своего настоящего кандидата

Информация о том, что партия "Слуга народа" якобы будет выдвигать на пост мэра Киева главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, является "медийным вбросом".

Об этом в эфире ObozTV сказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Виталий Безгин. "Что касается господина Разумкова, то думаю, сейчас он прекрасно функционирует на посту главы Верховной Рады. Но если Дмитрий изъявит желание принять участие в этих праймериз, то он станет фаворитом не только праймериз, но и вообще мэрской гонки в столице", – заявил нардеп.

По его мнению, в настоящее время преждевременно говорить о шансах того или иного кандидата на пост городского головы любого крупного города Украины, поскольку сначала должны состояться праймериз.

"Сейчас своевременно говорить о кандидатах в мэры в любом крупном населенном пункте, в частности, в Киеве, несмотря на то, что действительно есть фамилии, которые муссируются в СМИ. Это не только господин Ляшко, но и господин Тищенко, и господин Ткаченко, и господин Дубинский. Я думаю, все должно определиться во время праймериз. Кто из них захочет баллотироваться, пусть доказывает свою компетентность. Это должно произойти в открытой борьбе", – подчеркнул Безгин.

Выборы мэра Киева: назван потенциальный фаворит гонки

По его оценкам, учитывая сроки избирательной кампании, праймериз в Украине пройдут не раньше июля. Что касается их формата, то это будет презентация программ команд и дебаты.

Как писал OBOZREVATEL, в сети обсуждается информация о том, что якобы кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа", вероятно, станет не представитель фракции. Так, на местные выборы якобы могут выдвинуть главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко.

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