Станет ли решение Лондонского суда по ПриватБанку решающим

Экономист Тарас Козак в прямом эфире ObozTV прокомментировал решение Лондонского суда, который накануне поддержал ПриватБанк.

Он заявил, что это лишь первый шаг.

"Предпосылки таковы - ПриватБанк подал жалобу на Коломойского, но так случилось, что Лондонский суд не увидел своей юрисдикции по решению этого вопроса, и хотя был наложен арест на имущество Коломойского и его партнеров, была подана апелляция и вот наконец, только сегодня стало известно, что эта жалоба была отклонена. И в результате этого решения дело ПриватБанка против его бывших владельцев начнут рассматривать по существу", - отметил Козак.

Он также добавил, что рассмотрение дела может затянуться на несколько лет. Но, по его мнению, важным является то, что Лондонский суд начал рассматривать этот спор, поскольку осталось не так много судов, которые могли бы честно рассмотреть это дело.

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