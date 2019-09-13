Перечень должников ''Нафтогаза'': все ли украинцы получат отопление зимой

Эксперт по энергетическим вопросам Иван Надеин прокомментировал обнародование списка НАК "Нафтогаза" из 133 неплательщиков за газ.

Он заявил, что этот список является скорее предупреждением. Он публикуется уже не первую неделю. Эксперт заявил, что есть несколько абсолютно легальных процедур, как можно выйти из этого списка. Это, по словам Надеина, может быть подписание реструктуризации с НАК "Нафтогаз". Для этого нужно предоставить гарантию. Также для выхода из списка можно подписать график погашения долга или оплатить 90% долга сразу.

Эксперт отметил, что за этот год долги за коммунальные услуги выросли, и в том, что украинцы могут не получить отопления после начала отопительного сезона, в первую очередь виноваты те, кто не оплатил коммуналку.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся