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8 сентября • обновлено в 11:26
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Честные платежки: сколько на самом деле украинцы переплачивали за коммуналку

1.4т Читать материал на украинском

Начальник главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко прокомментировал "честные платежки" и то, как понять, что гражданин переплатил, и вернуть деньги.

Он отметил, что, действительно, есть три ключевые вещи - это газ, теплоснабжение и вода. И каждый гражданин должен понимать, сколько он за них платит. Если брать теплоснабжение, то номинальная стоимость Гигакалорий - это 1400 грн. Но, по его словам, есть города рекордсмены - это Смела, Кировоградская область, Волынская область, где перплата была почти на 1000 грн.

Переплата происходила из-за наличия местных компаний-посредников, легализированных местными властями, которые с ними работают. Случалось такое, что подобные компании-посредники были зарегистрированном в других странах - Венгрии, Кипре и других. Эти компании-посредники и наживаются на простых гражданах.

В Киеве, например, переплата составила около 250 грн, то есть стоимость Гигакалорий в столице Украины составила 1650 грн. Согласно этой информации Куценко и его коллеги разработали обращения в соответствующие учреждения, где просят разъяснить, откуда берется дополнительная стоимость. В обращениях содержится и требование о том, чтобы выплачивался "честный тариф".

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Станислав Куценко
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Насрать сколько вы переплачивает,главное что вас янки ебу..т в рот и сра,,ку.
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