Новый скандал с сервисом BlaBlaCar: изнасилование в дороге

Итоги недели с Вадимом Колодийчуком.

В этом выпуске были следующие новости:

Подозрения для Вилкула и Колесникова

Третья авиакатастрофа в России

Изнасилование в пути - новый скандал с сервисом BlaBlaCar

Подробнее о них можно узнать, просмотрев видео.

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