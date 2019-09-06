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8 сентября • обновлено в 11:27
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Новый скандал с сервисом BlaBlaCar: изнасилование в дороге

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Итоги недели с Вадимом Колодийчуком.

В этом выпуске были следующие новости:

  • Подозрения для Вилкула и Колесникова

  • Третья авиакатастрофа в России

  • Изнасилование в пути - новый скандал с сервисом BlaBlaCar

Подробнее о них можно узнать, просмотрев видео.

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