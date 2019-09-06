Новый скандал с сервисом BlaBlaCar: изнасилование в дороге

Новый скандал с сервисом BlaBlaCar: изнасилование в дороге480 Читать материал на украинском
Итоги недели с Вадимом Колодийчуком.
В этом выпуске были следующие новости:
Подозрения для Вилкула и Колесникова
Третья авиакатастрофа в России
Изнасилование в пути - новый скандал с сервисом BlaBlaCar
Подробнее о них можно узнать, просмотрев видео.
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