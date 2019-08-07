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Перебоев с поставками дизтоплива не будет: прогнозы эксперта

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Эксперт Центра Разумкова Максим Билявский заявил, что Украина может с легкостью заместить российское дизтопливо.

Дефицита дизтоплива не будет, потому что отечественный рынок нефтепродуктов перейдет на другие источники поставок, отметил он. Увеличится количество поставок через морские терминалы и из стран Европейского Союза, добавил эксперт. Поставщики нефтепродуктов готовы заместить дефицит, который может возникнуть вследствие временного прекращения поставок российского дизтоплива, тут вопрос в готовности украинской стороны к подобным изменениям, заявил Билявский.

Он считает, что сейчас это больше похоже на политическую игру, что с 1 сентября поставки дизельного топлива из Российской Федерации будут восстановлены.

Напомним, что с 1 августа кабмин ввел спецпошлины на широкий спектр товаров из России, в том числе и на дизельное топливо. Крупнейшие российские импортеры уже заявили, что прекратят из-за этого поставки нефтепродуктов на Украину.

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