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Суд за скифское золото: в Минюсте оценили шансы Украины

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Украина имеет "шанс 99%" на победу в судебном споре с музеями аннексированного Крыма относительно принадлежности коллекции скифского золота.

Такое мнение высказал начальник главного территориального управления юстиции в г.Киеве Станислав Куценко, комментируя решение Апелляционного суда Амстердама отложить вынесение окончательного вердикта на полгода.

"Суд требует больше времени, чем нам бы хотелось, чтобы выяснить дополнительные обстоятельства. Это те вещи, которые находятся вне компетенции Украины как государства", - отметил он.

"Я уверен, что у Украины есть все шансы. Во всяком случае, в Министерстве юстиции над этим максимально работают. Это доказывает наша позиция на международной арене, когда в большинстве дел выносятся решения в пользу Украины, поскольку Россия является страной-агрессором", – отметил Куценко.

По мнению представителя Минюста, шанс Украины на победу – 99%.

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