Рост цен на сигареты: эксперт рассказал, почему сопротивляются табачные компании

Директор института социально-экономической трансформации Илья Несходовский напомнил, что вопрос повышения акциза на табачные изделия было одним из обязательств Соглашения об ассоциации с ЕС.

Но, по его убеждению, такие вопросы, как снижение поступлений в Госбюджет за роста цены, как раз и поднимают табачные компании, которые не заинтересованы в повышении акциза. Вместе с тем, он обратил внимание на увеличение количества людей, которые переходят из классических сигарет на сигареты электронные. И здесь, по его словам, намного больше вопросов по их налогообложения.

По его мнению, теневой оборот табачных товаров заключается не столько в незаконный вывоз сигарет на внешние рынки, где цена не так уж сильно отличается, а в том, готова нацполиция бороться с незаконным оборотом внутри страны.

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