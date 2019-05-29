Передавать дела, а не бегать от преемников, как при Януковиче: эксперт прокомментировала ситуацию в АП

Глава ОО "Совет информационной безопасности и кибернетической защиты Украины" Эллина Шнурко-Табакова отметила, что в таких бюрократических процессах, как передача дел, которые существуют как в бизнесе, так и в государственных учреждениях, нужен определенный опыт.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что передает дела в своем бизнесе "Квартал-95" и, по ее мнению, было бы вполне логичным, если бы команда Петра Порошенко таким же цивилизованным образом передавала бы дела своим преемникам, а не бегала, как во времена Виктора Януковича, от своих преемников.

По ее убеждению, это могли бы быть совместные комиссии, которые проверяли, находящихся на балансе передаваемой информации. Ким того, и в Администрации президента, и в СНБО работает много людей, которые не имеют политической зависимости от политических сил и занимаются функциональным обеспечением деятельности госучреждения и имеют работу со всем документооборотом и учетом, в том числе и материально ответственные лица.

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