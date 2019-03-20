Китай объявит Казахстан своей сферой влияния: аналитик рассказал о причинах проигрыша Кремля

Аналитик Украинского института будущего Игар Тишкевич заметил, что восточная политика Казахстана содержит как формальные, так и неформальные договоренности с Ираном и Китаем. И Нурсултан Назарбаев, который покинул пост президента, свел на нет неформальные договоренности, и теперь, без этих обязательств, политику Казахстана будут называть красивыми словами – "новый курс".

Тышкевич не исключает, что формально пророссийская риторика у нового руководства останется, однако, он не исключает, что Казахстан станет первым государством в мире, о которой Китай официально заявит, "Это – наша сфера влияния, мы идем сюда!".

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