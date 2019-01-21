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''Часто оглядываюсь по сторонам'': правозащитник рассказал, почему опасается нападений

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Правозащитник Эдуард Багиров отметил, что на фоне заявлений правоохранителей и чиновников о наказании виновных в нарушениях закона, правозащитники, которые делают публичные заявления, называют фамилии власть имущих, представителей правоохранительных органов, лиц из криминального мира, находятся под угрозой нападений.

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Эдуард Багиров

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