''Часто оглядываюсь по сторонам'': правозащитник рассказал, почему опасается нападений

''Часто оглядываюсь по сторонам'': правозащитник рассказал, почему опасается нападений35Читать материал на украинском
Правозащитник Эдуард Багиров отметил, что на фоне заявлений правоохранителей и чиновников о наказании виновных в нарушениях закона, правозащитники, которые делают публичные заявления, называют фамилии власть имущих, представителей правоохранительных органов, лиц из криминального мира, находятся под угрозой нападений.
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