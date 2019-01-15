''Нужны реальные санкции и реальное преследование российского бизнеса в Украине'' – Наливайченко

''Нужны реальные санкции и реальное преследование российского бизнеса в Украине'' – Наливайченко261Читать материал на украинском
Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко отметил, что изменить ситуацию на оккупированных территориях и освободить украинских заложников из российских тюрем Украина должна через осуществляление экономического давления на агрессора.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Підсумки" на OBOZREVATEL.