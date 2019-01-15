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''Нужны реальные санкции и реальное преследование российского бизнеса в Украине'' – Наливайченко

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Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко отметил, что изменить ситуацию на оккупированных территориях и освободить украинских заложников из российских тюрем Украина должна через осуществляление экономического давления на агрессора.

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