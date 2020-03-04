Отставка Гончарука: чем запомнился бывший премьер
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали спецвыпуск посвященный теме отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Журналисты сделали обзор того, чем больше всего запомнился уже бывший премьер-министр Украины. Вспомнили электронный самокат, "Чашку Гончарука", концерт группы "Сокира Перуна" и скандальные "пленки Гончарука".
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