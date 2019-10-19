Главная Новости
19 октября • обновлено в 13:34
МоваЯзык
МедОбоз Главная

ОРЕСТ ГАЛИЦЬКИЙ – МУЗИКАНТ. ВІРТУОЗ НА ПРІЗВИСЬКО "ЛЯМУР"

54 Читать материал на украинском

ПЕРФЕКЦІОНІСТ, ЩО ПОБУВАВ У ОБРАЗІ ПОМІДОРА. З ДИТИНСТВА НЕ ПРИХОВУВАВ БАЖАННЯ ГРАТИ НА ВЕЛИКІЙ СЦЕНІ І ЗАРОБЛЯТИ МІЛЬЙОНИ.

РОМАНТИЧНИЙ ЕСТРЕМАЛ, ЩО ОБОЖНЮЄ ПОГАНЯТИ НА МОТОЦИКЛІ ТА АВТО. І ПАРАЛЕЛЬНО - ВІДДАТИСЯ МИСТЕЦТВУ ЙОГИ. УЛЮБЛЕНА ЦИТАТТА ЖИТТЯ: "РОБІТЬ, ЩО МОЖЕТЕ, З ТИМ, ЩО МАЄТЕ, ТАМ, ДЕ ВИ Є!".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Роздягніться - ви в ефірі" на OBOZREVATEL.

Тема
Роздягніться - ви в ефірі
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости