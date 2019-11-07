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7 ноября • обновлено в 12:22
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Шабаш на украинском телевидении начинается в полночь

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В понедельник, ровно в полночь, на телеканале не привитых от бешенства журналистов, начинается шабаш.

Александр Дубинский, который с недавних пор стал народным депутатом от партии "Слуга народа", не обделяет личным присутствием свое прежнее место работы. Он и дальше появляется на 1+1, но не в программе "Гроші", а в программе "Дубинизмы". И то, что он теперь, в новом статусе, ведущий программы, не является ли это таким депутатским хобби, таким же как, например, у Вадима Рабиновича?

Однако, Юлия Крапивина увидела в такой присутствии Дубинского на телеэкране другой, возможно колдовской подтекст.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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