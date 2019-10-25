Программа Ольги Фреймут продолжает погружение на дно

Программа Ольги Фреймут продолжает погружение на дно60 Читать материал на украинском
Ранее человеку, который не умела рассказывать анекдоты, советовали использовать фразу "черенок от лопаты", которая должна была быть сигналом, что после нее надо смеяться. Сейчас, эра плоского юмора и плоских людей, которые даже "черенок от лопаты" не спасет.
Гостевой редактор на телевидении сейчас, ни за холодную воду не берется, это настоящее зло для определенных проектов. Потому, вместо поиска героев и экспертов, они пишут пост в соцсети Facebook, тем самым раскрывают будущую тематику программы. Гостевому редактору проекта Роман с Ольгой имеют кричать браво.
Сегодня мы в который раз расскажем, почему не нужно смотреть, а тем более приходить на шоу "Роман с Ольгой" на телеканале "Интер", которое не перестает демонстрировать, что для этого проекта дна не существует. Погружение продолжается.
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