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25 октября • обновлено в 12:25
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Программа Ольги Фреймут продолжает погружение на дно

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Ранее человеку, который не умела рассказывать анекдоты, советовали использовать фразу "черенок от лопаты", которая должна была быть сигналом, что после нее надо смеяться. Сейчас, эра плоского юмора и плоских людей, которые даже "черенок от лопаты" не спасет.

Гостевой редактор на телевидении сейчас, ни за холодную воду не берется, это настоящее зло для определенных проектов. Потому, вместо поиска героев и экспертов, они пишут пост в соцсети Facebook, тем самым раскрывают будущую тематику программы. Гостевому редактору проекта Роман с Ольгой имеют кричать браво.

Сегодня мы в который раз расскажем, почему не нужно смотреть, а тем более приходить на шоу "Роман с Ольгой" на телеканале "Интер", которое не перестает демонстрировать, что для этого проекта дна не существует. Погружение продолжается.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

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