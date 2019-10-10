Недостаточно патриотичен: как горизонтальная враждебность разделяет единомышленников

Можно сколько угодно предполагать, что общая цель объединяет группы, но реальность заключается в том, что часто она разъединяет их. По мнению психолога Джудит Уайт понять этот феномен может помочь - концепция горизонтальной враждебности.

Даже если они разделяют главный принцип, радикальные группы часто пренебрегают более умеренными группы, называя их мошенниками и предателями. Зигмунд Фрейд утверждал - именно незначительные различия в людях, в остальном очень похожих, формируют фундамент чувство инакости и враждебности между ними.

Патриоты выступают против "менее патриотичных". Темнокожие против темнокожих, потому, что их цвет кожи не достаточно чернен.

В 1995 году Хизер Вайтстоун получила титул Мисс Америка, однако, вместо восхищения получила протест от активистов с проблемами органов слуха. Поскольку она не была "достаточно глухой" и говорила, вместо того, чтобы использовать язык жестов.

Радикальные активисты экологического движения критиковали умеренный Greenpeace за то, что "бездумный монстр заинтересован только в поступлении эко-баксов" и является главной угрозой единству экологического движения.

В исследованиях было установлено, что веганы продемонстрировали почти в три раза выше уровень предвзятости к вегетарианцам, чем вегетарианцы к веганов. Самозванцы, одним словом, потому что если бы они на самом деле занимались идеей, то не ели бы хотя бы яиц!

А теперь внимание! Ортодоксальные евреи оценили менее благосклонно консервативных евреек, которые не соблюдали религиозных практик или вообще не признавали религиозных праздников. Сигнал был следующим: если бы вы были адептом, то были бы преданы идее целиком.

И вот выяснилось, что чем больше вы себя идентифицируете с группой крайних взглядов, тем сильнее хотите отмежеваться от умеренных групп, которые угрожают вашим ценностям.

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