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Страдания, депрессии и разочарование: нейрокоуч рассказала, как перестать беспокоится и начать радоваться жизни

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Нейрокоучинг – это относительно новое направление науки, которое дает возможность изучать механизмы связей между сознанием, мозгом и поведением человека.

Со-автор Школы нейрокоучинга Ольга Прокопенко объясняет, что необходимо для понимания того, что происходит с человеком во время изменений и как усиливать процесс развития и овладения новыми моделями поведения, а также рассказывает, что происходит с человеком с нереализованными желаниями и ожиданиями.

Она привела несколько примеров того, как и от чего у людей развиваются неврозы и дала несколько практических советов, как перестать "ходить по граблям" и начать радоваться жизни.

По ее словам, процессы, которые сопровождают человека как в личной, так и в общественной жизни, имеют схожие механизмы, и избавляться от незакрытых гештальтов (потребность, которую необходимо обязательно удовлетворить) можно, используя похожие техники.

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