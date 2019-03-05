Убийство посреди улицы в Киеве: Obozrevatel News в 15:00 от 05.03.2019

Убийство посреди улицы в Киеве

Убийство средь бела дня. В Киеве посреди улицы расстреляли мужчину. Это произошло в Днепровском районе. От полученных ран он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, злоумышленники застрелили мужчину в салоне автомобиля Mercedes черного цвета. Говорят, что погибший – владелец автомобиля. По словам очевидцев, один из преступников - мужчина до 30-ти лет крепкого телосложения. Все подробности убийства выясняют правоохранители.

ЕСПЧ поможет освободить украинских моряков

Единственный способ вернуть арестованных в России украинских моряков – действовать через Европейский суд по правам человека. Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лещина. Он выразил надежду, что рано или поздно Украина все же получит решение от ЕСПЧ.

Заявление Гройсмана о цене на газ

Украина не может самостоятельно снизить цену на газ. Такой шаг можно осуществить только с согласия международных партнеров. Об этом на селекторном совещании заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся