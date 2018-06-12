Подача меморандума по делу Украины против РФ, День борьбы с детским трудом – новости на ObozTV

Украина подала в Суд ООН доказательства по делу против России по финансированию терроризма. За прошедшие сутки правоохранители остановили почти 700 водителей за управление в нетрезвом состоянии. 12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом.

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