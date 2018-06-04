УкрEngРус
Регистрация
МедОбозГлавная

Экстренное собрание Кабмина, результаты полиграфа Савченко – новости на ObozTV

679Читать новость на украинском

Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, чтобы прекратить голодовку украинских политзаключенных. Премьер-министр Гройсман собрал срочное совещание КМУ. Детектор лжи подтвердил намерения Савченко насчет государственного переворота. В Киеве неизвестные стреляли из гранатомета в ритуальное бюро.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.

Темы
Эфиры Oboz TVObozrevatel News
Загрузка...