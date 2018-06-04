Экстренное собрание Кабмина, результаты полиграфа Савченко – новости на ObozTV

Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, чтобы прекратить голодовку украинских политзаключенных. Премьер-министр Гройсман собрал срочное совещание КМУ. Детектор лжи подтвердил намерения Савченко насчет государственного переворота. В Киеве неизвестные стреляли из гранатомета в ритуальное бюро.

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