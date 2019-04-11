В Лондоне арестовали Джулиана Ассанжа: Obozrevatel News

В Лондоне арестовали Ассанжа

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне. Власти Эквадора отказалась продлить ему политическое убежище. Приказ издал президент страны Ленин Морено. Сразу после этого в посольство Эквадора впустили британскую полицию. Ассанжа уже в наручниках вывели из посольства. Там он скрывался от властей Великобритании шесть лет и десять месяцев.

Спецоперация в Харьковской области

На Харьковщине задержали часть банды, которая грабила инкассаторов в течение шести лет. Пять человек задержаны, еще столько же - ищут. Кроме того, их подозревают в покушении на главного врача Киевского госпиталя ветеранов войны, говорят в полиции. В состав преступной группы входили правоохранители, поэтому злоумышленникам долго удавалось скрываться от закона.

Польские таможенники занимались контрабандой сигарет из Украины

Польские таможенники за взятки способствовали вывозу контрабандных сигарет из Украины. Об этом сообщает Польское радио. В схеме были задействованы более трех десятков человек, большинство из которых – украинцы. Преступники с октября 2011 года до июня 2014 - переправили через польско-украинскую границу более 930 000 пачек сигарет. Незаконный товар перевозили гражданские специально оборудованные авто.

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