Выборы-2019: обработано более 80% протоколов: Obozrevatel News в 15:00 от 01.04.2019

Выборы президента: обработано более 80% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала уже более 80% протоколов. Имена лидеров президентской гонки не изменились. Ими остаются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Первый набирает более 30%, второй – более 16%. На третьем месте Юлия Тимошенко. За нее проголосовали чуть более 13% избирателей.

Погоня со стрельбой

На Харьковщине полицейские задержали водителя, который сбил насмерть человека и скрылся с места ДТП. У одного из сел - полицейские заметили машину, которая по описанию свидетелей сбила мужчину. Автомобиль двигался на большой скорости и на требования остановиться не реагировал. Правоохранителям пришлось стрелять по колесам.

Корабли НАТО в Одессе

В порт Одессы зашли корабли НАТО. Это – испанский эсминец "Санта Мария" и канадский – "Торонто". Корабли сегодня будут открыты для посещения. Оба – прибыли в Одессу после патрулирование в Черном море.

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