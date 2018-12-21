Под Киевом перевернулась маршрутка – Священник РПЦ оказался агентом Кремля – Трамп удивил песней с вилами в руках – новости на ObozTV

Под Киевом перевернулась маршрутка – Священник РПЦ оказался агентом Кремля – Трамп удивил песней с вилами в руках – новости на ObozTV63Читать материал на украинском
Под Киевом возле села Плюты перевернулась маршрутка с тридцатью пассажирами, восемь из которых получили травмы. В Нацполиции говорят, по предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за гололеда.
Священник РПЦ оказался агентом Кремля. В Латвии Национальный архив обнародовал данные о агентуру КГБ Латвийской ССР. В открытый доступ выложили более 10,5 тыс. карточек информаторов советских спецслужб.
В своем твиттер-аккаунте президент США выложил видео, на котором он вместе с комедианткой Меган Маллали поет песню из известного комедийного сериала "Зеленый гектара".
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