Отказ Европы от пластиковой посуды, старт ЧС-2018 – новости на ObozTV

Порошенко уволил Павла Жебривского с должности главы Донецкой областной военно-гражданской администрации. В России стартовал Чемпионат мира по футболу 2018 года. Футболисты сборной Англии, прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу, отказались пробовать подаренный каравай. Европарламент принял решение об отказе от использования пластиковой посуды.

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