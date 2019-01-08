Обмен валют на почте – США не будут участвовать в чужих войнах – Ограничение движения на дорогах – новости на ObozTV

Украинцы смогут купить и продать иностранную валюту не только в банках или обменниках, но и в почтовых отделениях. Нацбанк смягчил условия выдачи лицензий небанковским финансовым учреждениям на операции с валютой.

США не хотят участвовать в войнах, выгоду от которых получают другие страны. Об этом написал в своем Твиттере американский президент Дональд Трамп. Он уверен, что большинство военных конфликтов, в которых участвовали США, была ошибкой предыдущих администраций в Белом доме.

Из-за снегопадов водителей предупредили об ограничении движения на дорогах. Больше всего намело - до 80 см снега, в Запорожской области. Также заснеженные дороги на Киевщине, Черниговщине, а также в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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