В Азовском море разлилась нефть - новая программа МВФ для Украины в $ 8 млрд. - тысячи мигрантов из Гондураса отправились в США - новости на ObozTV

Угроза экологической катастрофы в Азовском море возле Мариуполя: администрация морских портов Украины обнаружила разлитую нефть.

Украина может получить 8 млрд. долларов в рамках новой программы МВФ: по 2 млрд. от МВФ, ЕС и Всемирного банка. Еще на 2 млрд. правительство Украины разместит еврооблигации.

Более 7 тысяч мигрантов из Гондураса движутся в направлении границы США. Люди не захотели просить убежища у Мексики, а потому уже пересекли ее границу и не реагируют на предупреждения американского президента Дональда Трампа.

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