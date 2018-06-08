На КремльТВ снова заговорили о "воскрешении Новороссии" 495

Профессор МГИМО Андраник Мигранян заявил, что угроза президента России Владимира Путина об ударе по украинской государственности в случае эскалации на Донбассе может свидетельствовать о его намерении возродить проект "Новороссия".

Кроме того, пропагандист считает, что такой сценарий развития событий якобы запустит процесс окончательного уничтожения Украины как страны. Популистскими угрозами он разразился в эфире программы "Время покажет" на "Первом телеканале".